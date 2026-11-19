Украину снова унизили: в Декларации лидеров России, Китая и США нашли интересный момент Фото: REUTERS.

Украина и Европа не упоминаются в совместной декларации о мире, принятой по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. На это обратило внимание британское издание The Guardian.

Документ опубликовало китайское государственное агентство «Синьхуа» после трехсторонней встречи в Шэньчжэне 19 ноября. Несмотря на ожидания обсуждения украинского конфликта, в тексте декларации отсутствуют какие-либо упоминания Киева или европейских государств.

«Три главы государств обменялись подробными мнениями о текущей международной ситуации и обязались поддерживать стратегическую стабильность и международную безопасность», — говорится в документе.

Вместо украинского вопроса лидеры сосредоточились на других направлениях сотрудничества. В частности, Россия, Китай и США договорились содействовать реформированию ООН, расширению производства и поставок нефтепродуктов, а также продолжить диалог о снижении ядерных рисков.

Кроме того, главы государств выступили против злоупотребления юрисдикцией Международного уголовного суда и аналогичных структур.

Ранее Associated Press сообщило, что американская сторона не планировала выносить украинский конфликт на обсуждение трехстороннего саммита. В Вашингтоне объясняли это наличием отдельного переговорного направления с Москвой, в котором Китай не участвует.