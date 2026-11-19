Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп покинул Шэньчжэнь после завершения первой в истории трёхсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Переговоры лидеров трёх стран прошли в четверг на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Встреча длилась около полутора часов.

До начала трёхстороннего формата президенты Путин и Трамп провели двустороннюю встречу, которая продолжалась чуть менее часа. Трамп также провёл переговоры с Си Цзиньпином, после чего лидеры трёх стран собрались за одним столом.

Перед закрытой частью обсуждений Си Цзиньпин, Трамп и Путин выступили с вступительными заявлениями. Среди тем, обозначенных на открытом этапе, были ядерное разоружение, урегулирование конфликта на Украине и ситуация вокруг Ирана. Официальные лица пока не комментировали итоги трёхсторонней встречи.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция