Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев Фото: Иван Макеев.

Лидеры России, Китая и Соединенных Штатов начали создавать новую архитектуру безопасности. И, как все видят, Европу никто не приглашал присоединиться к работе. Об этом заявил на своем канале в «Максе» замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Так политик прокомментировал встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях АТЭС. Переговоры проходили в Шэньчжэне. По его словам, главы трех держав сейчас обговаривают шаги по формированию новой системы безопасности, которая будет царить в мире. При этом, подчеркнул Медведев, европейских стран на мероприятии не было. И тому есть причина - Старый Свет уже никому не интересен.

«Пусть всякие урсулки, макрошки, мерцы и прочие калласы не удивляются и не закатывают свои водянистые глаза. Они сами вычеркнули себя из числа лиц, влияющих на принятие решений. Их ничтожность не требует никаких доказательств. Европа – пустое место. Её просто нет», - написал зампредседателя Совбеза.

Ранее KP.RU сообщал, что в Шэньчжэне завершилась встреча лидеров России, КНР и Штатов. Владимир Путин и Дональд Трамп покинули зал переговоров. В общей сложности политики проговорили 1,5 часа.