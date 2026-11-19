Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: REUTERS.

Трёхсторонняя встреча лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) завершилась. Первый в истории трёхсторонний контакт глав трёх государств начался примерно в 16:27 местного времени (11:27 мск) и завершился около 17:57 (12:57 мск).

Других деталей о содержании разговора и итогах на данный момент не приводится.

Событие стало самым обсуждаемым за последние несколько недель. Главы трёх держав впервые собрались за круглым столом в подобном формате. Площадкой для встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина стала государственная резиденция китайского лидера «Цилинь Шаньчжуан».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал знаковой встречу лидеров России, США и Китая. По его оценке, сам факт такого саммита способен стать весомым сигналом для всего человечества о важности диалога для решения глобальных проблем.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция