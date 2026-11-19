Еврокомиссия запретила россиянам получать гранты Erasmus Mundus. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Еврокомиссия запретила студентам, проживающим в России, участвовать в программе образовательных грантов Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM). Об этом говорится в разъяснениях по применению правил программы, опубликованных Еврокомиссией 19 ноября.

Ограничение распространяется на всех жителей страны независимо от гражданства, в том числе на проживающих в Крыму, Донбассе и Новороссии.

Erasmus Mundus Joint Masters входит в программу студенческих обменов Erasmus+. Гранты позволяют частично покрыть расходы на обучение в магистратуре второго европейского университета после получения степени бакалавра в вузе на родине.

Ранее финский политик Армандо Мема призвал европейские страны отказаться от бойкота российских спортсменов и деятелей культуры. Он заявил, что риторика против всего русского мешает ЕС претендовать на участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта.