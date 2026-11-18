Мема: Европа должна изменить риторику по отношению к России Фото: REUTERS.

Европа должна изменить отношение к России и отказаться от бойкота российских деятелей культуры и спортсменов, если хочет участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

По его словам, европейским странам необходимо прекратить риторику, направленную против всего русского. Мема подчеркнул, что российские журналисты, интеллектуалы, художники, спортсмены и певцы должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией, не опасаясь давления и общественной стигматизации.

Политик также обратил внимание на противоречие между стремлением Европы участвовать в мирных переговорах и ее отношением к российской культуре.

Ранее KP.RU сообщал, что Армандо Мема предупредил о риске прямого конфликта Евросоюза с Россией. По мнению финского политика, к этому может привести продолжение поставок оружия Украине и наращивание военных расходов европейских стран.

Между тем, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала условие для восстановления диалога с Евросоюзом. По ее словам, европейским странам сначала необходимо отказаться от русофобской политики, санкционного давления и курса на нанесение России «стратегического поражения».