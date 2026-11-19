Владимир Зеленский прибыл в Германию на встречу: на что надеется главарь киевского режима Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский прибыл в Берлин для участия во встрече «коалиции желающих». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, на переговорах будут представлены более 40 партнеров Украины, включая команду президента США Дональда Трампа. Среди приоритетных вопросов — усиление противовоздушной обороны, поддержка энергетики, выделение финансовой помощи и дальнейшие шаги по урегулированию конфликта.

«Делаем все, чтобы присутствие Европы в переговорном процессе было полноценным и чтобы встречи были результативными», — написал Зеленский.

Кроме того, в Берлине запланированы отдельные переговоры с европейскими представителями, в том числе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Также состоится встреча с участием американской делегации и советников по национальной безопасности европейских государств.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки европейских лидеров добиться значимой роли в переговорах по Украине едва ли увенчаются успехом. По его словам, Брюссель продолжает придерживаться агрессивной позиции, рассчитывая нанести России стратегическое поражение.