Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин Фото: Виталий ТИМКИВ.

План восстановления Крымского моста полностью согласован и будет утверждён в ближайшие дни. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Комментируя ход работ по ремонту Крымского моста, вице-премьер уточнил, что точные сроки восстановления сооружения станут понятны в течение недели.

Вице-премьер Андрей Никитин также сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту рассчитывают восстановить уже сегодня вечером. В настоящее время, уточнил он, железнодорожные службы работают над тем, чтобы вернуть движение по переправе.

С начала недели Крымский мост трижды подвергся атакам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Последняя вражеская атака на сооружение была совершена 19 ноября. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. В Кремле ранее прокомментировали атаки на Крымский мост. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что переправа будет восстановлена. Он заверил, что Крымский мост будет «лучше прежнего».