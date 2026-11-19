Anthropic опередила OpenAI, первой установив IPO на уровне 83 долларов за акцию Фото: REUTERS.

Американская технологическая корпорация Anthropic, создавшая нейросеть Claude, установила цену акций перед их выходом на биржу Nasdaq в размере 83 долларов за бумагу. В результате первичного публичного размещения (IPO) компания привлекла 81,3 млрд долларов, что стало крупнейшим IPO в истории фондового рынка, как сообщает агентство Reuters.

В рамках IPO Anthropic увеличила количество размещаемых акций примерно на 19%, достигнув 980 млн штук. Дополнительно компания привлекла 26 млрд долларов через параллельное частное размещение, в результате чего общий объём привлечённых средств составил 107,3 млрд долларов.

После размещения рыночная стоимость Anthropic составила около 1,5 трлн долларов, включая потенциальные акции. Торги начнутся 19 ноября на Nasdaq под тикером ANT. IPO стало рекордным, превзойдя результат SpaceX Илона Маска в июне 2026 года. В первой половине 2026 года компания потратила 9 миллиардов долларов на вычислительные мощности. Выручка в третьем квартале выросла на 47%, достигнув 16,96 млрд долларов.

Ранее KP.RU сообщил, что неделю назад банкиры обсуждали повышение оценки Anthropic до 1,5 трлн долларов из-за высокого интереса инвесторов. Bloomberg и Reuters прогнозируют капитализацию около 1 трлн при верхней границе IPO в 78 долларов