CNN: Европа с тревогой ожидает результатов встречи лидеров РФ, США и Китая Фото: REUTERS.

Европейские страны с тревогой ожидают итогов первых в истории трехсторонних переговоров президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет телеканал CNN, отмечая, что американский лидер заявил о выборе «иного курса» во внешней политике и назвал глав России и Китая своими друзьями.

В ходе встречи лидеры трех государств обсудили снижение ядерных рисков, реформу Организации Объединенных Наций и глобальные энергетические потоки. В частности, стороны договорились наращивать производство и поставки продуктов нефтепереработки на мировые рынки, а также пришли к согласию о необходимости уважать неприкосновенность государственных должностных лиц и недопустимости злоупотребления юрисдикцией со стороны Международного уголовного суда.

Напомним, Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин впервые собрались за одним столом в подобном формате. Площадкой для встречи стала государственная резиденция китайского лидера «Цилинь Шаньчжуан».