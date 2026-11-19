Мишустин: число федеральных дорог в нормативном состоянии выросло почти вдвое Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19 ноября заявил о росте доли федеральных автомобильных дорог в нормативном состоянии почти вдвое и увеличении пассажирских авиаперевозок примерно втрое. Об этом он сообщил, выступая на форуме «Транспорт России» в Москве.

По словам главы правительства, за прошедшие годы в стране также получили распространение электробусы, трамваи и скоростные поезда. Кроме того, привычными стали электронные билеты и бесконтактная оплата проезда.

Отдельно Мишустин отметил динамику авиационного сообщения. Как отметил премьер, пассажирские авиаперевозки в России выросли примерно в три раза.

Ранее KP.RU писал о предложении Минпромторга ввести авиапромышленный сбор. Для пассажиров российских авиакомпаний он может составить 500 рублей, иностранных — 1000 рублей, при этом субсидируемые билеты планируют освободить от сбора.