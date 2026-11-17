Для пассажиров отечественных авиакомпаний сумма сбора составит 500 рублей, иностранных - 1000 рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО.

В России может появиться новый, авиапромышленный сбор — для поддержки поставок новых российских самолетов. О возможности его введения разговоры идут с начала осени. Но теперь появились детали — Минпромторг подготовил пакет законопроектов с поправками в Воздушный, Бюджетный и Налоговый кодексы РФ.

Как говорится в материалах ведомства, оператором нового сбора будет Минтранс. Для пассажиров отечественных авиакомпаний сумма составит 500 рублей, иностранных - 1000 рублей. Российские перевозчики сами будут собранные деньги перечислять в федеральный бюджет. Для иностранных авиакомпаний предлагается другой вариант: за них авиапромышленный сбор в бюджет уплатят аэропорты, которые их обслуживают, - но эти затраты будут компенсироваться за счет тарифов на обслуживание в аэропортах. То есть в стоимость билета новый сбор так или иначе будет заложен, но для наших и зарубежных авиакомпаний схема будет разной.

Есть категории билетов, в которые новый сбор включаться не будет. Это авиаперевозки по субсидируемым тарифам. В 2026 году это, в частности, перелеты с Дальнего Востока и обратно, из Калининграда и обратно, ряд региональных маршрутов (минуя Москву). Смысл субсидированного тарифа — часть его стоимости определенным категориям населения компенсирует государство, с тем чтобы повысить доступность авиаперевозок.

Есть категории билетов, в которые новый сбор включаться не будет. Это авиаперевозки по субсидируемым тарифам. Фото: Олег ЗОЛОТО.

Кроме того, с суммы авиапромышленного сбора не будет браться НДС.

Как уже ранее сообщалось, сбор будет целевым — за счет него частично будут оплачиваться лизинг и первоначальные затраты на эксплуатацию новых российских самолетов МС-21, Ту-214, SJ-100 и Ил-114-300. В авиакомпаниях их уже заждались. Но, как объясняют в Минтрансе, переход на новый авиапарк требует от авиаперевозчиков серьезных вложений — в частности, на переподготовку пилотов, технических специалистов, организацию техобслуживания и ремонта, запас комплектующих.

- Новая техника должна быть экономически доступна перевозчикам, чтобы обновление парка не приводило к существенному росту стоимости авиаперевозок, - поясняют в ведомстве.

То есть новый сбор, как получается со слов чиновников, нужен, чтобы избежать неконтролируемого роста стоимости билетов. Ведь свои затраты авиакомпании по-любому как-то должны окупить. А собранные благодаря авиапромышленному сбору средства на обновление авиапарка позволят сэкономить на рыночных кредитах.

Сбор будет целевым — за счет него частично будут оплачиваться лизинг и первоначальные затраты на эксплуатацию новых российских самолетов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Как сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным новый глава Минтранса Дмитрий Ядров (бывший глава Росавиации), доказательные документы для сертификации самолетов SJ-100 и МС-21 ожидаются от авиационной промышленности в 2027 году. Доказательные документы — это огромное количество материалов по результатам проведенных испытаний, которые подтверждают соответствие самолета всем требованиям авиационной безопасности. На их основе выдается сертификат.

В 2025 году уже завершилась сертификация самолета Ту-214 в обновленном виде, а в 2026 году — регионального Ил-114-300 и отечественного двигателя ПД-8 для «Суперджета».

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