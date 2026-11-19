Путин: МУС действует вне рамок своих компетенций и постоянно ошибается Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин побеседовал с журналистами после встречи с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в Шэньчжэне. Глава государства отметил, что Международный уголовный суд (МУС) - это организация, которая "действует вне рамок своих компетенций", там постоянно допускающая юридические ошибки.

"Говорили о некоторых вопросах, связанных с деятельностью отдельных организаций, таких как Международный уголовный суд, который явно выходит за рамки своих компетенций и принимает юридически неверные решения", - заявил Путин.

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Напомним, что в угоду политике "изоляции России", начатой США при Джо Байдене и евробюрократами, МУС дошёл даже до выдачи ордера на арест Владимира Путина. Правда, никто его соблюдать так и не стал.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин объявили о недопустимости злоупотреблений со стороны МУС и аналогичных структур в совместной декларации о мире, принятой 19 ноября в Шэньчжэне.

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