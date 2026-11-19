Путин, Трамп и Си Цзиньпин выступили против злоупотреблений со стороны МУС Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин заявили, что Международный уголовный суд (МУС) и аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями. Это положение вошло в совместную декларацию о мире, принятую по итогам трехсторонней встречи лидеров 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

В документе подчеркивается, что принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц имеют основополагающее значение.

Кроме того, три страны подтвердили намерение добиваться реформирования ООН, чтобы организация эффективнее реагировала на глобальные вызовы и выполняла свою миссию по поддержанию международного мира и безопасности.

Лидеры также согласны с тем, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три государства намерены вести диалог для снижения ядерных рисков и предотвращения распространения ядерного оружия.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция