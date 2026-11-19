Путин: Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине. С таким утверждаем выступил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

Глава государства также не сомневается, что американский лидер стремится к налаживанию сотрудничества Российской Федерации и Соединенных Штатов.

Путин: Трамп искренне стремится и к разрешению конфликтов, в том числе украинского

Ранее Путин выразил надежду на достижение взаимопонимания между крупнейшими мировыми державами.

Как заявлял президент, Россия согласилась на предложенные США компромиссы по урегулированию украинского конфликта, однако дальнейшее продвижение мирного процесса зависит от позиции Киева и Европы. Предложения Вашингтона обсуждались во время встречи с Трампом в Анкоридже.