Путин: Киев не хочет мира из-за организации выборов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Киевский режим не хочет мира, так как в этом случае придется идти на выборы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

«Складывается впечатление, что сегодняшние власти в Киеве не хотят никакого прекращения боевых действий, потому что нужно будет сразу идти на выборы», - сказал Путин.

По его словам, сохранить власть нынешний украинский режим может, «если подтасовывать все грубо, наверное». Глава государства выразил уверенность, что нынешний киевский режим на таких выборах не сможет сохранить власть.

Напомним, несколько часов назад завершилась первая трехсторонняя встреча между лидерами России, Китая и США на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.