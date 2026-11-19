Владимир Путин дал жесткую характеристику европейцам Фото: REUTERS.

Европейские государства, финансирующие Киев, фактически являются стороной украинского конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что страны Европы, выступающие спонсорами украинских властей, непосредственно вовлечены в противостояние. Таким образом, Москва не рассматривает их как нейтральных участников процесса урегулирования.

Заявление прозвучало на фоне завершившегося в китайском Шэньчжэне трехстороннего саммита России, США и КНР. По итогам переговоров Путин также высказался о перспективах мирного разрешения украинского конфликта.

Ранее российский президент усомнился в искреннем желании европейских политиков добиться мира на Украине. Путин напомнил, что Москва неоднократно предлагала дипломатические пути урегулирования. При этом европейские государства продолжают поддерживать Киев и препятствовать завершению конфликта, отметил глава РФ.