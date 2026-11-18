Владимир Путин Фото: Иван МАКЕЕВ.

Стало известно, что президент России Владимир Путин сомневается в одном моменте в переговорах по Украине. Речь идет о стремлении Европы в том, что она действительно хочет положить конец конфликту. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Когда на прошлой неделе посланники президента (США Дональда) Трампа встретились с президентом Владимиром Путиным в Кремле, российский лидер, по словам двух источников, знакомых с ходом встречи, усомнился в том, действительно ли Европа хочет положить конец конфликту на Украине», — отмечается в материале иностранного источника.

Путин не раз говорил, что именно Европа была инициатором продолжения конфликта на Украине еще в 2022 году. Однако спецпосланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф говорили, что хотят дать возможности Европе высказаться.

Ранее KP.RU передал мнение российского МИД о том, что Европе нет места за столом переговоров по Украине. Ведь ЕС не предприняла ни одного шага к нормализации отношений с Россией.

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