Экс-глава Сибирского округа Росгвардии задержан в Новосибирске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Бывший глава Сибирского округа Росгвардии Николай Марков задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении бывшего командующего Сибирского округа Росгвардии Николая Маркова возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 5, 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Он задержан», - сообщил источник.

Как ранее писал сайт KP.RU, ущерб по делу бывшего начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александра Бусыгина превысил 210 миллионов рублей.

Напомним, экс-полковника признали виновным в получении 6 миллионов рублей. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.