Россия была готова прекратить огонь в ряде сфер: Владимир Путин рассказал, как Киев сам все испортил Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин обсуждал с Советом безопасности РФ возможность прекращения огня с Украиной в отдельных сферах, однако после ударов ВСУ по Крымскому мосту Москва отказалась от таких договоренностей. Об этом заявил российский лидер.

По словам главы государства, вопрос частичного прекращения боевых действий рассматривался на уровне Совбеза России. Однако последующие атаки украинских формирований на Крымский мост изменили позицию Москвы относительно подобных соглашений.

«После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем», — подчеркнул Путин.

Ранее украинские формирования вновь атаковали Крымский мост в ночь на 19 ноября. Это стало уже третьим ударом по переправе с начала недели. После происшествия движение транспорта временно остановили, в том числе приостановили железнодорожное сообщение. В Минтрансе РФ сообщили, что пострадавших нет, а специалисты приступили к оценке причиненного ущерба.