Минтранс оценивает ущерб после новой атаки на Крымский мост Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Минтранс России оценивает ущерб после новой атаки беспилотников на Крымский мост. Движение по мосту временно перекрыли, в том числе приостановили проход поездов. Об этом сообщили 19 ноября в ведомстве.

По данным Министерства транспорта Российской Федерации, в результате инцидента на мосту никто не пострадал. Специалисты обследуют объект и устанавливают масштаб повреждений.

Ранее KP.RU писал, что 19 ноября Крымский мост перекрыли после третьей атаки за неделю. После предыдущих ударов конструкция получила повреждения.

Также KP.RU сообщал, что 17 ноября Следственный комитет России подтвердил повреждение конструкции Крымского моста в результате атаки беспилотников Киева. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о террористическом акте.