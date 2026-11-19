Путин об атаке ВСУ: Крымский мост давно не используется для поставки боеприпасов Фото: REUTERS.

Крымский мост является исключительно гражданским объектом и уже давно не используется для поставки боеприпасов. По факту ВСУ били по гражданскому объекту. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с журналистами по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Глава государства также отметил, что Киев нанес России определенный урон своими «40 днями». Однако ответные действия Москвы оказались для украинской стороны «гораздо более болезненными». По словам российского лидера, попытки атак на мирные сооружения не остаются без жесткой реакции со стороны ВС РФ.

«После ударов по Крымскому мосту договариваться не будем. Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали», - предупредил президент.

Ранее KP.RU писал, что украинские боевики нанесли массированные удары по мосту в Крыму. В итоге сооружение получило повреждения. Однако уже скоро в городе приступят к ремонту.