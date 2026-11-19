Владимир Путин рассказал о повторном предложении Трампа: Американец зазывает на мероприятие Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин сообщил, что американский лидер Дональд Трамп вновь пригласил его принять участие в саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом глава государства рассказал по итогам переговоров в Китае.

Очередное приглашение прозвучало на фоне встречи президентов России и США в Шэньчжэне, где 19 ноября состоялся саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Предстоящий саммит G20 пройдет 14–15 декабря в американском Майами. При этом окончательное решение об участии российского лидера в мероприятии пока не объявлено.

Ранее в Кремле сообщили, что вопрос поездки Путина на саммит «Большой двадцатки» в США остается открытым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что говорить о возможных контактах российского лидера с канцлером Германии Фридрихом Мерцем на полях мероприятия преждевременно. При этом в МИД России заявляли, что Вашингтон настаивает на участии Путина в саммите.