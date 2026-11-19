Владимир Путин призвал Европу прекратить политическую диарею Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Президент России Владимир Путин призвал европейских политиков прекратить «политическую диарею». С таким заявлением глава государства выступил после саммита в Китае.

Российский лидер предложил представителям Европы отказаться от конфронтационного политического поведения. Ранее Путин неоднократно критиковал западные страны за их позицию в отношении России и украинского конфликта.

Напомним, ранее президент России заявил, что европейским лидерам необходимо определиться, чего они хотят добиться на Украине — мира или продолжения конфликта. Путин также выразил надежду, что американская администрация поможет своим союзникам разобраться в этом вопросе. При этом глава государства неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Европой, а контакты были прерваны по инициативе самих европейцев.