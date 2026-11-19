Путин назвал чушью заявления о планах России напасть на Европу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин назвал «чушью» заявления о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Об этом глава государства сказал журналистам после трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в Китае.

По словам главы государства, Россия не стремится к войне с Европой, однако регулярно слышит от европейских лидеров призывы готовиться к возможному конфликту с РФ к 2030 году.

«Что они там говорят о нападениях на Европу? Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой, что за чушь?» — сказал Путин. Президент отметил, что Москва не собирается ни на кого нападать.

Ранее российский лидер неоднократно опровергал утверждения о подготовке нападения на Европу. В сентябре Путин подчеркивал, что Россия не готовится к боевым действиям с европейскими странами, поскольку у нее нет ни таких планов, ни оснований для обострения отношений. Заявления о российской угрозе он тогда назвал провокацией и целенаправленным нагнетанием ситуации.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция