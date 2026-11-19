Движение поездов по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто Фото: Виталий ПАРУБОВ.

Движение поездов по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто. Об этом заявил вице-премьер Андрей Никитин.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что план восстановления Крымского моста полностью согласован и будет утвержден в ближайшие дни.

Напомним, с начала недели Крымский мост три раза подвергался атакам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Последняя на данный момент вражеская атака на сооружение была совершена 19 ноября. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что Крымский мост является исключительно гражданским объектом и уже давно не используется для поставки боеприпасов. По его словам, украинские войска по факту наносили удары по гражданскому объекту.