Президент РФ рассказал о забавной теме, которую обсуждал на переговорах с Трампом в Китае Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп полушутя затронули тему возможного выдвижения главы Белого дома на Нобелевскую премию мира. Об этом российский лидер рассказал на встрече с представителями СМИ по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Путин отметил, что диалог с американским коллегой проходил в серьезной обстановке. Однако на встрече произошел один забавный момент. Так, оказалось, что главы держав обсуждали, как могли бы выдвинуть Трампа на нобелевку. Естественно, все это говорилось полушутя, заявил лидер государства.

«Мы в полушутку обсуждали это (выдвижение Трампа на премию – прим.). Но не нужно забывать, что Нобелевский комитет пользуется изначально деньгами, которые (Альфред) Нобель заработал с бизнеса в России», - сказал президент.

Ранее KP.RU сообщал, что 19 ноября в Китае прошла встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа. Политики обговорили будущую систему мировой безопасности.