Владимир Путин указал на главную цель России в конфликте на Украине: мир и только мир Фото: REUTERS.

Россия заинтересована в завершении украинского конфликта и поддерживает стремление других крупнейших мировых держав к его прекращению. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами.

Глава государства рассказал о позиции американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которую они обозначили в ходе переговоров в китайском Шэньчжэне.

Путин: Трамп искренне стремится и к разрешению конфликтов, в том числе украинского

«Да, и председатель Китайской Народной Республики, и президент Трамп говорили о заинтересованности и Китая, и Соединенных Штатов, да и всего мира, в прекращении конфликта на Украине. Россия заинтересована в прекращении конфликта на Украине», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер сообщил, что Москва прорабатывает различные варианты мирного урегулирования украинского кризиса. По его словам, Россия внимательно изучает инициативы зарубежных партнеров и сохраняет готовность к конструктивному диалогу. При этом любые договоренности должны учитывать ситуацию на местах и законные интересы безопасности РФ.