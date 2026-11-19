Россия готова продолжать диалог по Украине: Владимир Путин рассказал о ситуации Фото: REUTERS.

Россия готова продолжать трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта, однако конкретные сроки нового раунда пока не согласованы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами.

Глава государства подтвердил намерение Москвы сохранять переговорный процесс. При этом российская сторона пока не определяла даты дальнейших контактов.

«Что касается сроков, то мы этих сроков не определяли. Мы готовы к продолжению этого диалога, но сроков никаких не определяли», — подчеркнул Путин.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что место и время нового раунда трехсторонних переговоров Москвы, Киева и Вашингтона остаются неизвестными. Дипломат также подчеркнул, что европейские государства не участвуют в этом формате урегулирования украинского конфликта.