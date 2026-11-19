Путин пообещал ответ России на удары ВСУ по Крымскому мосту Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин предупредил, что ответ на атаку на Крымский мост будет более решительным и болезненным для Украины, чем понесённый от её действий ущерб. После окончания саммита АТЭС, где он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, Путин встретился с журналистами.

"Будем отвечать на эти удары. И хочу, чтобы все об этом знали - полагаю, что наши ответные действия, как я уже говорил только что, будут гораздо более болезненными, чем то, что сделал киевский режим в отношении моста", - заверил президент.

Напомним, Министерство транспорта Российской Федерации объявило о временной приостановке движения поездов по Крымскому мосту. Сергей Аксёнов, глава Республики Крым, подтвердил, что мост стал объектом очередной атаки. По его словам, восстановление движения поездов планируется ориентировочно к 16:00.

Ранее KP.RU сообщил, что Крымский мост - мирный объект, не используемый для поставок боеприпасов. Однако ВСУ неоднократно атаковали его, констатировал Путин.