Путин: РФ заинтересована в продолжении трехсторонних встреч с США и Китаем Фото: REUTERS.

Россия заинтересована в продолжении трехсторонних встреч при участии лидеров США и Китая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером США Дональдом Трампом.

«Бог знает, что будет дальше. Но мне бы очень хотелось, чтобы это имело свое продолжение хотя бы в том смысле, что по сверке часов, по ряду ключевых направлений», - высказался Путин.

Как заявил глава государства, они вместе с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином после прошедших контактов не договорились регулярно встречаться втроем.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин положительно оценил первую трехстороннюю встречу с лидерами Китая и США. По словам президента, трехсторонние переговоры в китайском Шэньчжэне прошли успешно.