Путин: встреча с Си Цзиньпином и Трампом удалась Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами положительно оценил первую трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, переговоры в китайском Шэньчжэне прошли успешно.

Президент России отметил, что подобный формат переговоров состоялся впервые и уже стал страницей в истории дипломатии. Он также назвал роль Китая определяющей, поскольку именно Си Цзиньпин выступил инициатором встречи, ему удалось создать условия для свободной дискуссии.

Российский лидер высказался за продолжение трехсторонних встреч, а также отметил, что отдельные решения могут приниматься и в других форматах.

Напомним, переговоры состоялись на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан».

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция