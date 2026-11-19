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Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами положительно оценил первую трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, переговоры в китайском Шэньчжэне прошли успешно.
Президент России отметил, что подобный формат переговоров состоялся впервые и уже стал страницей в истории дипломатии. Он также назвал роль Китая определяющей, поскольку именно Си Цзиньпин выступил инициатором встречи, ему удалось создать условия для свободной дискуссии.
Российский лидер высказался за продолжение трехсторонних встреч, а также отметил, что отдельные решения могут приниматься и в других форматах.
Напомним, переговоры состоялись на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан».