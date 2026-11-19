Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS.

Отказ допускать российских спортсменов к международным соревнованиям вопреки вердикту Спортивного арбитражного суда (CAS) является прямым и дерзким нарушением. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Так глава государства прокомментировал недопуск наших фигуристов на этап Гран-при, который проходил в Финляндии. Путин подчеркнул, что подобные шаги демонстрируют политизацию мирового спорта. А это, в свою очередь, подрывает доверие к ключевым институтам.

«Это пренебрежение в данном случае к нормам международного спортивного права. Это грубое нарушение Олимпийской хартии и шаги в направлении уничтожения Олимпизма в целом», - высказался президент.

Напомним, что в Финляндию не пустили пять фигуристов. Все они столкнулись с ограничениями получения разрешения на въезд в страну.