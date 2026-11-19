Владимир Путин угомонил Европу за дерзкие планы по Украине: «Неприемлемо» Фото: REUTERS.

Размещение любых иностранных войск на территории Украины категорически неприемлемо для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами.

Российский лидер обратил внимание, что Евросоюз продолжает обещать отправить на Украину свои военные контингенты, несмотря на неоднократные предупреждения Москвы. При этом позиция РФ по вопросу иностранного военного присутствия остается неизменной.

Ранее Путин предупредил, что появление западных военнослужащих на Украине будет представлять угрозу национальной безопасности РФ. Глава государства подчеркнул, что любые иностранные подразделения на украинской территории станут законными целями для российской армии. С таким заявлением президент выступил 12 ноября на переговорах с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.