Сколько Владимир Путин разговаривал с журналистами в Китае: детали пресс-конференции Фото: REUTERS.

Пресс-конференция президента России Владимира Путина по итогам трехстороннего саммита с лидерами США и Китая завершилась. Общение главы государства с журналистами продолжалось более часа.

Встреча с представителями СМИ состоялась 19 ноября после переговоров Путина с американским президентом Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

Путин рассказал о трехстороннем саммите с Си Цзиньпином и Трампом

В ходе пресс-конференции российский лидер затронул широкий круг международных вопросов. В частности, он высказался о перспективах урегулирования украинского конфликта, отношениях с Европой и требованиях Москвы в сфере безопасности. Путин также прокомментировал итоги переговоров с Трампом и Си Цзиньпином.

Ранее Россия, США и Китай договорились продолжить диалог по снижению ядерных рисков. По итогам трехстороннего саммита лидеры подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Соответствующие положения вошли в совместную декларацию о мире, принятую в Шэньчжэне.