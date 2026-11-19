Путин: Россия действует на Украине прагматично, с заделом на достижение мира Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин, беседуя с журналистами после встречи с лидерами Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне, заявил, что ВС РФ действуют на Украине не благородно, а прагматично. Москва, по словам президента, исходит из практических соображений, но неизменно нацелена на достижение мира.

"Дело, конечно, не в благородстве. Хотя это хорошее качество. Но здесь, пожалуй, прежде всего вопросы прагматического характера. Здесь прежде всего вопросы связаны с тем, что мы хотим сохранить хоть какие-то возможности для достижения мирных соглашений", - заявил президент.

Путин добавил, что для мирного решения по Украине нужна только политическая воля Киева и его европейских спонсоров, но её пока нет.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин анонсировал ответ на атаку на Крымский мост, которая будет более решительной и болезненной для Украины. Это предупреждение прозвучало после окончания саммита АТЭС.

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