Песков: России нужно добиться целей СВО, после чего можно сразу остановиться Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Москвы предпочтительно завершить конфликт на Украине мирными путями. Принципиальный для РФ вопрос - это достижение целей специальной военной операции, любыми методами, в том числе военными (если мирные не помогают). А затем можно заканчивать хоть в ту же минуту.

"Мы хотим достичь своих целей и немедленно остановиться... И предпочли бы, чтобы эти цели были достигнуты мирным путем", - заявил Песков.

Напомним, основные цели СВО - это демилитаризация и денацификация Украины, нейтральный статус, прекращение угнетения русскоязычного населения, расформирование всех нацбатальонов, вывод войск с территорий, по Конституции РФ являющихся российскими.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин назвал бессмысленными попытки Киева удержать 10% Донбасса. Он усомнился в целесообразности стратегии украинских властей и подчеркнул, что это не изменит итог конфликта.

KP.RU следит за развитием событий