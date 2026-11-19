Владимир Путин рассказал, как наплевали на мнение России: Москва предупреждала тысячи раз Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Россия неоднократно предупреждала Запад о недопустимости вступления Украины в НАТО, однако ее позицию намеренно игнорировали. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с журналистами.

Глава государства подчеркнул, что Москва многократно пыталась донести до западных партнеров свои опасения. Однако те предпочли политику давления вместо переговоров, что в конечном итоге привело к вооруженному конфликту.

«Мы же тысячу раз сказали: „Подождите, не надо. Вот это для нас неприемлемо“. Простите, плевать хотели на наше мнение, потому что считали, что с Россией уже не о чем договариваться, надо просто давить», — заявил Путин.

Российский лидер возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на тех, кто проводил подобную политику. По его словам, западные государства не хотят признавать своих ошибок, однако для достижения мира всем сторонам придется учитывать существующие реалии.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что членство Украины в НАТО остается категорически неприемлемым для Москвы. Российская сторона рассматривает возможное расширение альянса как прямую угрозу национальной безопасности. При этом в самом НАТО уже признавали невозможность присоединения Киева к блоку.