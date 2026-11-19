Руководитель центра G.O.R.K.I. в СПбГУ Карин Кнайсль Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Власти Австрии инициировали процедуру лишения гражданства бывшего главы МИД страны Карин Кнайсль, которая сейчас руководит центром G.O.R.K.I. в СПбГУ. Об этом она заявила сама, выступив на генассамблее движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - "За свободу наций!"».

По ее словам, формальным поводом для лишения гражданства стало ее преподавание в российском вузе. Кнайсль отметила, что в случае, если она действительно останется без гражданства, то намерена обратиться в ООН за получением паспорта лица без гражданства. Также преподаватель добавила, что не желает возвращаться на родину.

«Австрийское руководство запустило юридическую процедуру для лишения меня гражданства, чтобы я стала лицом без гражданства. А мое преступление - то, что я преподаю в российском университете» - высказалась о ситуации Кнайсль.

Ранее Карин Кнайсль прокомментировала встречу лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне. Как она заявила, данные переговоры нацелены на установление баланса в мире.