Кнайсль считает, что лейтмотивом встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина будет построение доверия и баланса. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Построение доверия и баланса станет лейтмотивом трёхстороннего саммита РФ, США и КНР на полях мероприятий АТЭС в Шэньчжене, отметила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Кнайсль указала на то, как изменилась риторика президента США Дональда Трампа в отношении Китая на фоне укрепления партнёрства РФ и КНР. Также она отметила, что происходит «крах американской экономики и возвышение китайской».

«Происходит некое построение доверия», - сказала Карин Кнайсль ТАСС, говоря о перспективах трёхстороннего саммита.

Также она охарактеризовала отношения России и Китая как «особое партнёрство».

Когда встретятся Владимир Путин и Дональд Трамп и как пройдет первый день саммита АТЭС, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, перед переговорами Путина, Трампа и Си Цзиньпина президенты России и США встретятся один на один. Главной темой этой встречи станет мир на Украине.