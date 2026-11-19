Путин: Европа постоянно говорит о подготовке к войне с Россией Фото: REUTERS.

Европейские лидеры часто говорят о готовности к конфликту с Россией к 2030 году, хотя Москва не проявляет агрессии в отношении Европы. Об этом абсурдном парадоксе заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналистам по итогам саммита АТЭС.

"Мы же слышим, что транслируют нам европейские лидеры - война, война, надо готовиться к 2030 году. Мы не собираемся ни на кого нападать, чтобы готовиться к 2030 году, а от них мы все время слышим", - указал президент РФ.

Путин также заявил, что европейские страны, финансирующие Киев, вовлечены в украинский конфликт и не считаются нейтральными. Это заявление было сделано на фоне трехстороннего саммита в Шэньчжэне, где обсуждались перспективы мирного урегулирования.

Ранее KP.RU сообщил, что Еврокомиссия готовит новый кредит Украине на 45 млрд евро. Европа наращивает финансовую поддержку Киева за счёт кредитов, связывая погашение текущих займов с репарациями от России, которые якобы будут после "победы Украины". Это неизбежно вызовет в Европе колоссальный кризис после завершения конфликта.