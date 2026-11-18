Еврокомиссия готовит новый кредит Украине на 45 млрд евро Фото: REUTERS.

Еврокомиссия готовит новый кредит Украине на 45 млрд евро, сообщила 16 ноября британская Financial Times. Европа наращивает поддержку Киева за счёт кредитов, а погашение уже действующего займа связывает с репарациями, которые якобы будет выплачивать Россия.

И это – самый страшный изъян действующей в Европе схемы финансирования войны. Ведь как только конфликт закончится, репараций не будет, а заводы встанут, экономика Старого света уйдет в колоссальный финансовый кризис.

И если кто-то спросит у вас: почему Европа продолжает платить Зеленскому миллиарды и держится за войну – вот честный ответ.

НАСЛЕДИЕ ГИТЛЕРА

Начнем с того, что скверная кредитная идея: «вооружимся сейчас, расплатится противник» была изобретена…в гитлеровской Германии. Тогда перевооружение тоже опиралось на отсроченный платёж. Векселя MEFO, обеспеченные государством, позволяли оплачивать военные заказы, откладывая окончательный расчёт и скрывая часть расходов.

Исторический поручитель такого расчёта - Третий рейх - закончил в руинах. Брюссель, похоже, предпочёл перелистнуть эту неудобную страницу истории, так и не усвоив предостережения.

ОТ ЩЕДРОСТИ ДО ШАНТАЖА

Канцлер Фридрих Мерц требует, чтобы в финансировании Киева участвовали все страны ЕС. В письме главе Евросовета он указал на дополнительную потребность Украины в 70 млрд евро на 2027 год и предполагаемый европейский вклад - около 45 млрд. Новый заём готовят сверх уже выделенных 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Важно, что помощь Киеву в Еврокомиссии увязана с переговорами о следующем многолетнем бюджете. И добиться всеобщего согласия платить за войну Берлин намерен там, где европейские правительства особенно восприимчивы к убеждению, - при распределении общих денег. Премьер Словакии Роберт Фицо резонно назвал такую дипломатию шантажом.

Канцлер Фридрих Мерц требует, чтобы в финансировании Киева участвовали все страны ЕС. Фото: REUTERS.

КУДА УХОДЯТ МИЛЛИАРДЫ

Устоявшаяся мысль о том, что Европа «отдает миллиарды Зеленскому» уводит взгляд от самого главного выгодополучателя. При закупке оружия донор может заплатить европейской компании напрямую. На Украину ведь отправляются снаряды, а деньги поступают поставщику. Помощь Киеву и закачивание миллиардов в собственную экономику через оружейный бизнес происходят в одной сделке.

Чешское Минобороны само описывает масштаб этого рынка. В справке о помощи за 2022–2025 годы там указано: иностранные доноры и Украина оплатили закупленный военный материал от чешских фирм на 261,6 млрд крон - около 10,8 млрд евро. Надо понимать, что миллиарды эти проходят через вполне определённый круг компаний.

Производственные мощности тоже расширяют с помощью общественных денег. В марте 2024 года Rheinmetall сообщил о более чем 130 млн евро финансирования ЕС на увеличение выпуска боеприпасов в Германии, Венгрии, Румынии и Испании. Сначала оружейникам помогают расширить заводы, затем военные закупки приносят заказы. Европейская тревога за безопасность оборачивается для концерна свежепостроенными цехами и поражающий масштабом выручкой.

А в какой стране работает Rheinmetall? В какой стране повально закрываются автомобильные заводы и открываются производства снарядов и гаубиц? Теперь понимаете причины шантажа Мерца?

Для полноты картины остается добавить: в гитлеровском MEFO участвовал тот же Rheinmetall…

ГЕНЕРАТОР НАЦЕНОК

Польское агентство стратегических резервов RARS закупало генераторы для Украины по проекту ЕС на 114 млн евро. Европейское антикоррупционное ведомство OLAF после расследования потребовало вернуть более 91 млн.

Проверяющие установили неконкурентные закупки, необоснованные преимущества подрядчикам и крупные авансы без достаточных гарантий. Некоторые поставщики выставляли цены до 40% выше своих закупочных расходов. Агентство отказывалось сотрудничать с OLAF вопреки грантовому соглашению.

В июле 2026 года польская прокуратура сообщила о подозрениях в отношении бывшего уполномоченного RARS по закупкам. По версии следствия, он добивался выгодных для определённой компании условий четырёх договоров на поставку генераторов общей стоимостью свыше 345 млн злотых. Подозреваемый вину отрицал. После выводов OLAF европейским «распорядителям помощи» трудно довольствоваться ролью наставников, объясняющих Киеву, как бороться с коррупцией. Руки оказались…в пушку.

В июле 2026 года польская прокуратура сообщила о подозрениях бывшему уполномоченному RARS по закупкам. По версии следствия, он влиял на условия четырёх договоров генераторов стоимостью свыше 345 млн злотых в интересах определённой компании. Подозреваемый вину отрицал. Сколько ещё распорядителей помощи не выдержат проверки?

Помощь Киеву и закачивание миллиардов в собственную экономику через оружейный бизнес происходят в одной сделке. Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

СНАРЯД ДОРОЖАЕТ ПО ДОРОГЕ

Полтора миллиарда крон переплаты только на одной партии снарядов - так выглядит чешская помощь Украине в расчётах сенатора Лукаша Вагенкнехта. В докладе августа 2024 года он оценил завышение стоимости 100 тысяч боеприпасов в 1,48 млрд крон - на 22,4% относительно использованного им ценового ориентира.

Чешское Минобороны расчёт отвергло. Но вместо возражений по существу объявило публикацию сенатора «угрозой поставкам и интересам безопасности Чехии и Украины». Объяснять подробности ведомство согласилось на закрытом заседании, сославшись на опасность раскрыть информацию российской разведке.

Тем временем чешская редакция investigace.cz провела международное расследование. Под лупой оказались украинский проект «Схемы» и нидерландский The Investigative Desk. И их выводах наглядно видно, насколько тесно соседствуют политические кабинеты и оружейные компании. Так, советник премьера Томаш Пояр прежде консультировал CSG. Советник президента Петр Коларж одновременно состоял в комитете по комплаенсу и этике Colt CZ - органе, призванном следить за соблюдением закона и этических норм. Конфликт интересов оба отрицали.

Особенно выразительным оказался ответ нидерландского Минобороны - одного из крупнейших доноров инициативы. Ведомство сообщило журналистам, что «не проверяло конфликты интересов и внутреннюю работу чешских компаний». Оно оценивало эффективность предложений и соответствие цен рынку. Ну а сколько фирмы берут за посредничество, выделяющему деньги министерству якобы известно не было.

В итоге военная срочность и «российская угроза» оказываются прекрасным прикрытием многомиллиардной коррупции.

Остается один вопрос: сколько еще сотен высших чиновников Европы, голосующих за продолжение помощи Киеву, получают за это миллиарды?

ПОЧЕМУ ЕВРОПА БОЛЬШЕ ВСЕГО БОИТСЯ МИРА?

Кто же платит?

Официально – Москва. Брюссель не просто рассчитывает взыскать с России деньги, за которые кует оружие против нее. У этого замысла даже есть свой номер - регламент ЕС 2026/467. По нему Киев получает кредит под своё требование к Москве о репарациях. Предусмотрена и возможность использовать замороженные российские активы с иезуитской оговоркой о «соблюдении европейского и международного права».

Но на самом деле платит за все никакая не Москва, а обычный налогоплательщик. Которого просто уже пятый год обманывают сказками о «российских репарациях». На его деньги строятся военные заводы, чтобы поддержать штаны падающей в тартарары немецкой экономике. Его деньги расхищают в колоссальных схемах оружейной коррупции.

И, самое страшное. Как только конфликт закончится – оружейные заводы, спасающие экономику встанут. Станет ясно, по кредитам под российские выплаты никто не заплатит. И вся финансовая система Старого света почувствует колоссальные последствия черных оружейных схем Третьего Рейха.

Так и получается, в сухом остатке, прямой ответ на вопрос, чего больше всего боятся Урсула и товарищи.

Мира.

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