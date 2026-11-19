В возрасте 50 лет умер бывший заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В возрасте 50 лет умер бывший заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов. Об этом информирует аналитический центр ВЦИОМ в Telegram-канале.

В организации отметили, что Поликанов был признанным экспертом в сфере международной и европейской безопасности, а также российской внешней и внутренней политики. За свою жизнь он успел опубликовать более 100 научных работ. Кроме того, он щедро делился знаниями со студентами МГИМО и РАНХиГС, воспитывая новое поколение специалистов.

«С глубокой скорбью аналитический центр ВЦИОМ сообщает о кончине Дмитрия Поликанова - нашего дорогого коллеги и друга» - указано в сообщении.

Известно, что карьера Поликанова в ВЦИОМ началась в 2003 году. Тогда он занял должность директора по международным и общественным связям. На указанном посту проработал всего три года до 2006. После этого мужчина вошел в состав научного совета организации. С 2021 по 2026 год Поликанов был ответственен за дела заместителя главы Россотрудничества.

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