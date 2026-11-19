Никитин: строительство ВСМ Москва — Петербург перешло в полномасштабную фазу Фото: Иван МАКЕЕВ.

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург перешло в полномасштабную фазу. Об этом заявил вице-премьер России Андрей Никитин на форуме «Транспорт России».

По его словам, проект предусматривает создание 679 километров новой инфраструктуры. На стройке задействованы более 32 тысяч специалистов и 11 тысяч единиц техники. В кооперации по производству высокоскоростного поезда участвуют 150 российских предприятий, сейчас собирают первые три состава.

Никитин отметил, что линия между Москвой и Петербургом станет первым этапом создания в России сети ВСМ общей протяженностью более 4,5 тысячи километров. Технологические решения, разработанные в рамках этого проекта, планируется использовать при строительстве следующих магистралей.

Также KP.RU сообщал, что специалисты РЖД завершили первый этап испытаний пути для ВСМ на полигоне Саблино — Тосно в Ленинградской области. Поезд «Сапсан» выполнил 210 рейсов, в том числе 130 проходов по прямому участку со скоростью до 230 километров в час.