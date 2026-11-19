Песков назвал прекрасной похвалу Трампа в свой адрес Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о похвале, которую он получил от главы Белого дома Дональда Трамп. Он назвал комплимент «прекрасным». Своим мнением на сей счет он поделился в беседе с представителями прессы.

Как известно, недавно американский лидер высоко оценил работу Пескова. Политик заявил, что представитель Кремля «отлично справляется со своей работой». Журналисты решили узнать у Пескова, как он относится к этим словам.

«Ну, прекрасно. Горжусь этим», - ответил он с легкой улыбкой на губах.

Ранее во время брифинга Дмитрий Песков рассказал о продвижении работы в организации нового обмена пленными между Россией и Украиной. По его данным, сейчас вопросом занимаются спецслужбы стран, после дорабатывать решения будут омбудсмены.