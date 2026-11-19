Никитин: работа по восстановлению Крымского моста ведется круглосуточно Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Работа по восстановлению Крымского моста ведется круглосуточно, а ликвидация последствий может быть устранена в ближайшее время. С таким заявлением в беседе с журналистами выступил вице-премьер РФ Андрей Никитин в рамках XX форума «Транспорт России».

«Работа ведется круглосуточно. Коллеги занимаются устранением последствий повреждений, и в принципе есть прогноз, что это будет сделано в самое ближайшее время», - сказал Никитин.

Ранее стало известно, что движение поездов по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто. В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что план восстановления Крымского моста полностью согласован и будет утвержден в ближайшие дни.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин заявил, что обсуждал с членами Совбеза РФ возможность прекращения огня с Украиной в отдельных сферах, но после ударов по Крымскому мосту Москва отказалась от такого рода договоренностей.