Кушнер: США сообщили Мерцу о разговоре Трампа с Путиным и Си Цзиньпином Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер сообщил в X о переговорах Дональда Трампа в Китае после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. На встрече также присутствовали Стив Уиткофф и Гюнтер Зауттер.

«Мы проинформировали их о переговорах Дональда Трампа в Китае и последних усилиях по достижению справедливого, прочного и долгосрочного мира на Украине», – написал Кушнер.

Вашингтон активно сотрудничает с Германией, Украиной и Европой для согласования позиций и подготовки к следующему этапу переговоров.

19 ноября на саммите АТЭС Дональд Трамп провел трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, а также индивидуальные переговоры. Лидеры приняли совместное заявление о мире, подтвердив решимость поддерживать стратегическую стабильность и международную безопасность.

Ранее KP.RU сообщил, что президенты России, Китая и США обсудили международную обстановку и стратегическую стабильность на встрече в Шэньчжэне 19 ноября. По итогам переговоров была опубликована совместная декларация, подтверждающая приверженность поддержанию международной безопасности.