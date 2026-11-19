Белый дом: Трамп, Путин и Си Цзиньпин обсудили международную безопасность Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп подробно обсудили международную обстановку и вопросы стратегической стабильности во время трехсторонней встречи в китайском Шэньчжэне 19 ноября, на полях саммита АТЭС. Об этом сообщили в Белом доме.

По итогам переговоров была опубликована совместная декларация. В документе говорится, что главы трех государств провели углубленный обмен мнениями о текущей международной ситуации и подтвердили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности.

Ранее KP.RU писал, что трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина завершились в государственной резиденции китайского лидера «Цилинь Шаньчжуан». Главы трех стран впервые провели встречу в таком формате.

Также KP.RU сообщал, что Россия, Китай и США договорились вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. В декларации лидеры трех стран подтвердили, что ядерную войну невозможно выиграть и нельзя допустить.