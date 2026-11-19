Российская Федерация заявила Финляндии решительный протест в связи с новыми ограничениями в отношении российских граждан. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ на официальном сайте.
В четверг, 19 ноября, временная поверенная в делах Финляндии в Москве Маарит Кейтанен. была вызвана в МИД РФ.
"Заявлен решительный протест в связи с недавним решением Хельсинки о введении дополнительных ограничений на въезд в страну российских граждан, включая спортсменов", - говорится в заявлении.
В свою очередь президент России Владимир Путин прокомментировал решение Финляндии относительно въезда российских спортсменов. По словам главы государства, запрет Хельсинки на въезд спортсменов из нашей страны снижает уровень доверия.