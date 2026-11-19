МИД выразил протест Финляндии из-за ограничений в отношении граждан РФ. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Российская Федерация заявила Финляндии решительный протест в связи с новыми ограничениями в отношении российских граждан. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ на официальном сайте.

В четверг, 19 ноября, временная поверенная в делах Финляндии в Москве Маарит Кейтанен. была вызвана в МИД РФ.

"Заявлен решительный протест в связи с недавним решением Хельсинки о введении дополнительных ограничений на въезд в страну российских граждан, включая спортсменов", - говорится в заявлении.

В свою очередь президент России Владимир Путин прокомментировал решение Финляндии относительно въезда российских спортсменов. По словам главы государства, запрет Хельсинки на въезд спортсменов из нашей страны снижает уровень доверия.