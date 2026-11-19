Пашинян оскорбил журналистку за вопрос про оппозицию и Карабах Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян грубо ответил на вопрос журналистки Рипсиме Джебеджян о его позиции по отношению к оппозиции и о Карабахе. Политик позволил себе оскорбить женщину, после чего ещё и начал угрожать ей судом.

На брифинге журналистка спросила премьера, почему, как она выразилась, он испытывает ненависть к политическим оппонентам. Джебеджян также упомянула о многочисленных жертвах карабахского конфликта, задавшись вопросом, разве этих потерь ему не хватает.

Премьера возмутился и перешёл на личности, оскорбив журналистку. Она заявила о намерении подать в суд, а политик ответил, что тоже подаст иск.

Ранее KP.RU сообщил, что летом в Ереване на выборах победил премьер-министр Никол Пашинян и его партия «Гражданский договор», несмотря на обвинения в грязных выборах: административный ресурс, фальсификации и давление на оппозицию привели к результату 49,8%.